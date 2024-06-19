Кубок Стенлі: "Едмонтон" здобув другу перемогу над "Флоридою" у фінальній серії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Флорида" – "Едмонтон" – 3:5 (0:1, 2:3, 1:1); серія – 3:2

Шайби: Ткачук, 26:53, Родрігес, 32:08, Екман-Ларссон, 44:04 – Браун, 05:30, Хайман, 21:58, Макдевід, 25:00, 59:41, Перрі, 31:54

"Нафтовики" повели в рахунку в дебюті, коли Браун у меншості перехопив шайбу та реалізував вихід 1 в 0. Ще двома шайбами "Едмонтон" шокував "Пантерз" на старті другого періоду. Спершу Хайман підставив ключку під дальній кидок Бушара в більшості, а потім Макдевід закинув із гострого кута.

"Флорида" відповіла голом Ткачука, який відправив шайбу в дев'ятку з межі лівого кола вкидання. Утім, у середині 20-хвилинки "Ойлерз" відновили перевагу на три шайби – Перрі на "п'ятаку" замкнув передачу Макдевіда. У відповідь "Пантерз" відзначилися вдруге згодом зусиллями Родрігеса.

На початку фінального періоду "Флорида" скоротила відставання до мінімуму. Це Екман-Ларссон зі середньої дистанції кинув у дальній кут. Однак, останнє слово було за гостями. Макдевід на останній хвилині розписався в порожніх воротах "Пантерз".

Отже, "Едмонтон" скоротив відставання в серії до мінімуму (2:3). Наступний матч команди зіграють в канадській Альберті. Поєдинок відбудеться в ніч проти суботи, 22 червня.