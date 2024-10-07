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Кубок Девіса: українські тенісисти дізналися суперника у битві за виживання

Понеділок 07 жовтня 2024 18:27
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Кубок Девіса: українські тенісисти дізналися суперника у битві за виживання Фото: Збірна України (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Андрій Костенко

Жереб визначив суперника збірної України в плей-офф за право залишитись у Першій світовій групі Кубку Девіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook Федерації тенісу України.

Після поразки від Ізраїлю на початку вересня, "синьо-жовті" опинилися на межі вильоту з Першої світової групи у Другу. Тепер доля команди вирішиться у протистоянні зі збірною Тунісу.

Матчева зустріч до трьох перемог відбудуться у лютому 2025 року. Українці зіграють у гостях. Точні дати й місце проведення зустрічі визначаться згодом.

Востаннє збірна України грала в плей-офф за збереження місця у Першій світовій групі у лютому 2023 року. Тоді наша команда обіграла Ліван (3:1) та зберегла прописку в дивізіоні.

Збірна Тунісу: що відомо

У минулому розіграші Туніс грав у Другій світовій групі. Завдяки перемозі над Ірландією (3:2) вийшов у Першу.

Найкращим тенісистом збірної Тунісу є Азіз Дугаз, який посідає 220-ту сходинку рейтингу ATP. У парному розряді лідер – Скандер Мансурі, у відповідному рейтингу він посідає 67-й рядок.

У рейтингу Кубка Девіса туніська команда йде на 56-му місці. Тим часом Україна – 35-та. "Синьо-жовті" зі збірною Тунісу ще жодного разу не зустрічалися.

Раніше елітний бренд відібрав подарунок у британської тенісистки.

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