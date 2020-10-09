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Куба открывается для иностранных туристов

Гавана, Пятница 09 октября 2020 20:08
Куба открывается для иностранных туристов
Фото: жители Кубы (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что Куба открывается для международного туризма. Большая часть Карибского острова начнет принимать туристов со следующей недели.

Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера, возобновление международного туризма стало возможно благодаря установлению ситуации "новой нормальности" в результате успехов по сдерживанию распространения коронавируса.

В общей сложности 13 из 15 кубинских провинций и муниципалитет Исла-де-ла-Хувентуд теперь готовы принимать путешественников.

Однако Гавана пока остается закрытой, хотя, по оценкам, смогла сдержать вторую волну инфекции введением строгих ограничений, включая комендантский час.

При этом Марреро отметил, что также будет возобновлено международное авиасообщение.

Также премьер добавил, что туристам необходимо будет сдавать тесты на коронавирус по прибытию.

Напомним, что первые случаи коронавируса на Кубе были зарегистрированы 12 марта.

Кроме того, первый летальный исход на острове зафиксировали 18 марта.

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