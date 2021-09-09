КСУ сегодня рассмотрит конституционность камер автофиксации

Сегодня, 9 сентября Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность штрафов, полученных за нарушение ПДД, зафиксированными камерами автоматической фиксации. Заседание начнется в 10:00.

Указано, что суд будет рассматривать жалобы Забары А. В., Мартиросяна Г. М. и Копыловой Н. А, которые просят проверить на соответствие КУ:

ч. 1 ст. 14-2 КУоАП (ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи),

(ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), ч. 5 ст. 279-1 КУоАП (рассмотрение дел об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, и о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи).

По мнению авторов конституционных жалоб, оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, а именно - ч. 2 ст. 61 и ч. 3 ст. 62.

Граждане считают, что автофиксация нарушает: презумпцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, и право на профессиональную юридическую помощь.

В то время позицию МВД будут защищать Антон Геращенко и Денис Горбась в открытом пленарном заседании.

"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ", - отметил Белошицкий.