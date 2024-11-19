Якщо влада не докладе зусиль, експортним галузям загрожує руйнація через мито СВАМ, - експерт

Механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) вже фактично працює. Під його дію підпадає не менше 2 тисяч українських компаній.

Про це заявила президент Асоціації професіоналів довкілля (PAEW), гендиректор "Офісу сталих рішень" Людмила Циганок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

Воєнні реалії, відсутність фінансової допомоги з боку держави та ЄС на екомодернізацію обладнання, відсутність реакції уряду для того, щоб допомогти українським компаніям підготуватися до CBAM – це все лякає дуже невтішними прогнозами.

За її словами, перешкодою для компаній є як відсутність кваліфікованого персоналу, так і складність самого збору необхідних даних щодо СВАМ. Наразі в Україні катастрофа з фаховою підготовкою: жоден заклад в Україні не готує сучасних спеціалістів, які розуміють вимоги ЄС, вміють працювати за європейськими правилами, розуміють інструменти декарбонізації та знають англійську мову. Більше того: в Україні вся екополітика і екоосвіта відірвані і від вимог ЄС, і від викликів воєнного часу.

"З одного боку, представники уряду усвідомлюють невідворотність наслідків. З іншого боку - за весь час переговорна група не напрацювала достатньої переговорної позиції з Єврокомісією з приводу CBAM. В українському уряді закривають очі на відсутність акредитації у Єврокомісії для українських верифікаторів викидів. Також все ще відсутня відпрацьована процедура звітності. Все вищеперераховане веде експортоорієнтовані галузі до руйнування", - підкреслила Циганок.

Вона також підкреслила, що в Україні відсутня відповідна документація по CBAM, і релевантний досвід.

"Загалом, оцінюючи ситуацію, що складається з CBAM, можна вже бити в усі дзвони: українські євроінтеграційні чиновники беруть зобов’язання та озвучують обіцянки. Але незрозуміло, хто буде їх виконувати – немає ні алгоритмів імплементації, ні навчених фахівців, ні намірів (бо всі наміри мали б підкріплюватись чіткими планами)", - резюмувала Циганок.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

В свою чергу заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив: український бізнес потребує послаблення щодо роботи СВАМ, і перемовини з Євросоюзом щодо відстрочки запровадження цього механізму для України вже ведуться.