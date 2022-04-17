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В Крыму собираются создать "лагеря переквалификации" для депортированных педагогов, - СНБО

Новина українською →
Крым, Воскресенье 17 апреля 2022 16:25
В Крыму собираются создать "лагеря переквалификации" для депортированных педагогов, - СНБО Фото: в Крыму хотят создать лагеря для депортированных учителей (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму собираются создать специальные лагеря для депортированных украинских учителей. Их там ждет так называемая "переквалификация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов анонсировал создание летних лагерей для педагогов из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова. Главной целью этого стал перевод учителей на "российские стандарты образования".

Кроме того, для украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию или на временно оккупированные территории, создадут "языковые курсы". Там их хотят заставлять изучать русский язык.

Ранее мы сообщали о создании в России специальных лагерей для депортированных украинских детей, где их будут учить русскому языку.

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