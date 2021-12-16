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Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список наследия ЮНЕСКО

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 12:41
Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список наследия ЮНЕСКО Фото: министр культуры Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Крымскотатарский орнамент Орьнек и знания о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает это победой для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Telegram-канал.

По его словам, культура Крыма является чрезвычайной и ее необходимо оберегать.

"Крымскотатарский орнамент Орьнек и знания о нем официально внесли во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Буквально только что это решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже", - сообщил Ткаченко.

Отметим, в июле 2020 года крымскотатарский орнамент Орьнек как элемент нематериального культурного наследия Украины был внесен в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Разработка номинационного досье "Орьнек - крымскотатарский орнамент" была долгосрочной инициативой крымскотатарской общественной организации "Алем".

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