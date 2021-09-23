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7 тысяч машин: крупнейший таксопарк Британии полностью переходит на электромобили

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Четверг 23 сентября 2021 09:30
7 тысяч машин: крупнейший таксопарк Британии полностью переходит на электромобили Электромобиль VW ID.4 (Фото: addisonlee.com)
Автор: Александр Мороз

Лондонская компания по аренде такси и автомобилей Addison Lee объявила, что уже с 2023 года будет использовать исключительно электромобили. Это станет возможно благодаря успешному партнерству с Volkswagen

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AddisonLee.

В автопарке Addison Lee уже есть 650 электрокаров. Начиная с ноября этого года, каждый месяц в него будет добавляться 200 автомобилей VW ID.4. В заявлении компании говорится, что она инвестирует 160 миллионов фунтов стерлингов (около 187 млн евро) в перевод своего парка из более чем 7000 автомобилей на электроэнергию.

7 тысяч машин: крупнейший таксопарк Британии полностью переходит на электромобили

Столь быстрая электрификация стала возможной благодаря партнерству с Volkswagen - по словам управляющего директора компании Лиама Гриффина, это "крупнейшая покупка электромобилей частной компанией в Великобритании".

Ожидается, что после перевода автопарка на электротягу 20 000 поездок в день по Лондону будут осуществляться без вредных выбросов. Компания также планирует создать инфраструктуру зарядки для своего транспорта, инвестировав в этот проект 3,5 млн фунтов стерлингов (4 млн евро).

7 тысяч машин: крупнейший таксопарк Британии полностью переходит на электромобили

Гриффин говорит, что Addison Lee полностью перейдет на электромобили на два года раньше, чем любой другой крупный таксопарк в Лондоне. Это явный намек на конкурентов из Uber. Американская таксомоторная компания недавно объявила о намерении полностью перейти на электрические автомобили в Лондоне с 2025 года.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины вводит новые поощрения для украинцев, которые вакцинируются от коронавируса. Теперь появилась возможность получить скидки на поездки в такси.

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