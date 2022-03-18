Крупнейшей российской грузовой авиакомпании запретили использовать самолеты Boeing

Крупнейшая в России грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила все полеты на самолетах Boeing из-за западных санкций. Санкции привели к прекращению поставок большинства самолетов и запчастей в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В "Волга-Днепр" заявили, что остановили деятельность двух своих дочерних компаний — AirBridgeCargo и Atran, — которые используют 18 самолетов Boeing 747 и 6 самолетов Boeing 737, из-за санкций и решения Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении действия их сертификатов безопасности.

"Волга-Днепр", которая называет себя мировым лидером на рынке негабаритных и тяжеловесных грузов, сможет использовать только самолеты российского производства, в том числе грузовые Ан-124 и Ил-76.