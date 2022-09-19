ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 19:48
Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix Фото: крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix (flickr.com)
Автор: Юлия Бойко

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT объявила о подписании соглашения о партнерстве с глобальным стриминговым сервисом Netflix на территории Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, впоследствии подписчики Netflix из Европы смогут рассчитаться за просмотр любимых фильмов и сериалов с помощью криптовалюты. Соответствующую техническую возможность согласно соглашению обеспечивают специалисты криптобиржи WhiteBIT.

Кроме того, новые партнеры планировали двустороннюю образовательную и маркетинговую активность. Предстоящие совместные мероприятия будут способствовать осведомленности ценителей Netflix о блокчейне и использовании цифровых активов в их повседневной жизни.

Соглашение между WhiteBIT и Netflix будет действовать по меньшей мере два с половиной года - до мая 2025 года.

"Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать и одерживает победы на экономическом фронте. Мы - фанаты блокчейна и стремимся донести это увлечение по всем уголкам мира. Именно поэтому криптобиржа WhiteBIT договорилась о долгосрочном партнерстве с медийным провайдером Netflix, имя которого уже стало культовым для мировой зрительской аудитории. Мы уверены, что впоследствии любовь подписчиков Netflix к кинематографическим шедеврам будет идти бок о бок с желанием узнать больше о блокчейне и воспользоваться преимуществами и свободой, которые предоставляет эта современная технология", - заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Netflix, Inc. - американский провайдер медийных услуг и продюсерской компании со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. По состоянию на 30 июня 2022 года в Netflix насчитывалось 220,7 млн подписчиков в мире. Сервис доступен по всему миру, кроме тоталитарного материкового Китая, Сирии, Северной Кореи и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflix криптоиндустрия
NEWS
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ