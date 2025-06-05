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Кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали "льодяну" сперверсію: ось як вони виглядають

Четвер 05 червня 2025 16:27
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Кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали "льодяну" сперверсію: ось як вони виглядають Фото: кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали "льодяну" сперверсію (mercedes-amg.com)
Автор: Константин Широкун

Фірмове ательє індивідуалізації Mercedes Manufaktur показало ексклюзивні спецверсії одразу трьох кросоверів – Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe та GLS. Для них запропоновано ексклюзивне виконання під назвою Arctic Silver.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Найбільш помітною особливістю спецверсії став матово-сріблястий колір кузова, якого немає у заводській палітрі. Стандартні машини мають у гамі аналогічний сріблястий колір, але без матового покриття. Іншою ознакою спецверсії стали чорні та червоні акценти на кузові, передбачені фірмовим пакетом AMG Night package.

Кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали &quot;льодяну&quot; сперверсію: ось як вони виглядають

Крім того, передбачені матово-чорні рейлінги, вихлопні патрубки в темному хромі та глухе тонування заднього скла. Нарешті, встановлені оригінальні ковані колеса діаметром 22 дюйми у моделей GLE і GLE Coupe або 23 дюйми у флагмана GLS.

Інтер'єр машин у виконанні Arctic Silver має комбіноване оздоблення червоною та чорною шкірою наппа, на сидіннях використано ромбовидна прострочка. Декоративні панелі виготовлені з вуглепластику з червоним відливом. На порогах встановлені накладки з підсвічуванням, а у дверях – ілюмінація з логотипами AMG.

Кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали &quot;льодяну&quot; сперверсію: ось як вони виглядають

Що під капотом у спецверсії?

Технічних змін не заявлено. Кросовери GLE мають відразу три AMG-версії: GLE 53 з рядним шестициліндровим турбомотором на 3,0 л (435 к.с., 560 Нм), GLE 53 Hybrid з тією ж турбошісткою та електромотором (544 к.с. і 750 Нм), а також GLE 63 S з V8 на 4,0 л (612 к.с., 850 Нм).

Прийом замовлень на спецверсію Arctic Silver вже відкрито. Однак ціни будуть оголошені лише в липні, адже саме тоді розпочнуться повноцінні продажі. Загальний тираж усіх кросоверів у спецверсії Arctic Silver становитиме 450 екземплярів.

Кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали &quot;льодяну&quot; сперверсію: ось як вони виглядають

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Mercedes-Benz G-Class отримає яскраву лімітовану версію. Нова лімітована серія G 63 Collector's Edition розроблена індійським підрозділом Mercedes-Benz спеціально для індійського ринку.

Також раніше компанія Brabus представила пікап XLP 800 Adventure вартістю 900 тисяч євро. Автомобіль базується на Mercedes-AMG G 63 та використовує шасі з бортовими редукторами власної розробки.

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Автомобільний ринок Mercedes
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