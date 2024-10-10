ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кросовер Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи: опубліковані ціни та характеристики

Четвер 10 жовтня 2024 13:06
UA EN RU
Кросовер Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи: опубліковані ціни та характеристики Фото: Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник офіційно представив друге покоління кросовера Volkswagen Tayron на європейському ринку. Новинка приходить на заміну Tiguan Allspace. Довжина європейського Tayron – 4770 мм, що на 231 мм більше, ніж у попередника. Колісна база збільшена на 114 мм і становить 2791 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Збільшення габаритів дозволило додати третій ряд сидінь. Об'єм багажного відсіку варіюється від 345 літрів за третім рядом до 1905 літрів, якщо скласти всі задні сидіння. Стандартна п'ятимісна версія має багажник на 885 літрів, або 2090 літрів зі складеним другим рядом.

Кросовер Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи: опубліковані ціни та характеристики

На передній панелі розташовані дисплей приладів на 10,25 дюйма і планшет медіасистеми діагоналлю 12,9 або 15 дюймів. Tayron також може бути оснащений тризонним клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, панорамним дахом, кріслами з функцією масажу і аудіосистемою Harman-Kardon.

Volkswagen Tayron побудований на платформі MQB Evo та пропонує широкий вибір силових агрегатів. Базовий бензиновий турбомотор 1.5 eTSI розвиває 150 к.с. Старший бензиновий двигун 2.0 TSI видає 204 або 272 к.с. залежно від модифікації. Турбодизель 2.0 TDI розвиває 150 або 193 к.с. Всі версії оснащені семиступінчатим "роботом" DSG, а повний привід 4Motion належить тільки варіантам потужніше 190 сил.

Кросовер Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи: опубліковані ціни та характеристики

Є в гамі і передньопривідні плагін-гібриди – з шестиступінчастим преселективним "роботом". У нього вбудований електродвигун, який допомагає бензиновому двигуну. На вибір є версії пікової потужністю 204 або 272 к.с. Літій-іонна тягова батарея має ємність 19,7 кВт*год, чого достатньо для 100 км суто електричного пробігу. На ринку Німеччини ціни на новинку починаються від 45 тисяч євро.

Кросовер Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи: опубліковані ціни та характеристики

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen Автомобільний ринок
NEWS
В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо
В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо
DAILY
Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці