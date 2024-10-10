Кросовер Volkswagen Tayron вийшов на ринок Європи: опубліковані ціни та характеристики

Німецький автовиробник офіційно представив друге покоління кросовера Volkswagen Tayron на європейському ринку. Новинка приходить на заміну Tiguan Allspace. Довжина європейського Tayron – 4770 мм, що на 231 мм більше, ніж у попередника. Колісна база збільшена на 114 мм і становить 2791 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Збільшення габаритів дозволило додати третій ряд сидінь. Об'єм багажного відсіку варіюється від 345 літрів за третім рядом до 1905 літрів, якщо скласти всі задні сидіння. Стандартна п'ятимісна версія має багажник на 885 літрів, або 2090 літрів зі складеним другим рядом.

На передній панелі розташовані дисплей приладів на 10,25 дюйма і планшет медіасистеми діагоналлю 12,9 або 15 дюймів. Tayron також може бути оснащений тризонним клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, панорамним дахом, кріслами з функцією масажу і аудіосистемою Harman-Kardon.

Volkswagen Tayron побудований на платформі MQB Evo та пропонує широкий вибір силових агрегатів. Базовий бензиновий турбомотор 1.5 eTSI розвиває 150 к.с. Старший бензиновий двигун 2.0 TSI видає 204 або 272 к.с. залежно від модифікації. Турбодизель 2.0 TDI розвиває 150 або 193 к.с. Всі версії оснащені семиступінчатим "роботом" DSG, а повний привід 4Motion належить тільки варіантам потужніше 190 сил.

Є в гамі і передньопривідні плагін-гібриди – з шестиступінчастим преселективним "роботом". У нього вбудований електродвигун, який допомагає бензиновому двигуну. На вибір є версії пікової потужністю 204 або 272 к.с. Літій-іонна тягова батарея має ємність 19,7 кВт*год, чого достатньо для 100 км суто електричного пробігу. На ринку Німеччини ціни на новинку починаються від 45 тисяч євро.