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Кросовер Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик: опубліковані фото

Середа 06 листопада 2024 14:25
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Кросовер Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик: опубліковані фото Фото: Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник перетворив популярний кросовер Toyota RAV4 на справжній позашляховик під назвою RAV-X Concept. Автомобіль оформлений у дусі ралі-рейду "Дакар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

Зазначається, що японські інженери збільшили дорожній просвіт популярного кросовера, для чого суттєво допрацювали підвіску авто. Так, RAV-X має виготовлені на замовлення ковані алюмінієві передні важелі, ковані задні верхні опори та амортизатори з більшим ходом, що сумарно збільшує кліренс автомобіля на 5 см. Автомобіль також отримав 17-дюймові ковані алюмінієві диски, що "взуті" у гуму 265/65R17.

Кросовер Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик: опубліковані фото

Новий передній бампер із інтегрованими охолоджувальними каналами та спеціальними вентильованими розширювачами передніх крил покращують аеродинаміку та можливості охолодження гальмівної системи позашляховика. Новинка від Toyota також отримала нові захисні пластини під кузовом, і подвійну вихлопну систему, яка виходить через задній бампер.

Кросовер Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик: опубліковані фото

На жаль, RAV-X — це лише концепт. Автомобіль розробили спеціалісти відділу розробки запчастин і аксесуарів Toyota. Модель побачила світ на автошоу SEMA у США.

Майк Тріпп, віце-президент відділу маркетингу Toyota Motor у Північній Америці, сказав, що RAV-X – це більше, ніж просто концепт.

"Авто показує абсолютно нові можливості того, наскільки крутим і авантюрним може бути маленький кросовер, подібний цьому", - додав Тріпп.

Кросовер Toyota RAV4 перетворили на справжній позашляховик: опубліковані фото

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