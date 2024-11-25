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Кросовер Kia Sportage оновили: розкриті двигуни та версії

Понеділок 25 листопада 2024 12:50
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Кросовер Kia Sportage оновили: розкриті двигуни та версії Фото: кросовер Kia Sportage оновили (kiamedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Kia представила на автосалоні в Лос-Анджелесі рестайлінговий кросовер Sportage. У рідній Південній Кореї він дебютував на початку листопада, але машини для Америки випускаються локально, на заводі в штаті Джорджія, і вони мають свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зміни у зовнішності та інтер'єрі такі ж, як у машин корейського виробництва, відмінності зводяться до декору та нюансів комплектації. В американській гамі, як і раніше, є «позашляхові» версії X-Line (з 19-дюймовими колесами) і X-Pro (17-дюймові колеса з шинами BF Goodrich). Цікаво, що у бензинових кросоверів зберігся традиційний селектор коробки передач, хоча на інших ринках від нього вже відмовилися на користь "шайби".

Кросовер Kia Sportage оновили: розкриті двигуни та версії

Американська гама силових агрегатів не змінилася. Базовій версії належить "атмосферник" на 2,5 літра (190 к.с.) з восьмиступінчастим "автоматом". Гібриди з турбочетвіркою 1.6 T-GDI і шестиступінчастим "автоматом" знайшли нові електромотори і стали трохи потужнішими: Sportage HEV тепер має 234 к.с. замість 230, а Sportage PHEV – 272 к.с. замість 265 к.с. Повний привід – штатне обладнання для версії PHEV та опція для менш потужних варіантів.

Кросовер Kia Sportage оновили: розкриті двигуни та версії

Оновлені кросовери прибудуть до американських дилерів у другому кварталі 2025 року. Тоді стануть відомі ціни. Дорестайлингові машини на ринку США зараз коштують від 28 565 доларів.

Кросовер Kia Sportage оновили: розкриті двигуни та версії

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