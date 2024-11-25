Кросовер Kia Sportage оновили: розкриті двигуни та версії

Компанія Kia представила на автосалоні в Лос-Анджелесі рестайлінговий кросовер Sportage. У рідній Південній Кореї він дебютував на початку листопада, але машини для Америки випускаються локально, на заводі в штаті Джорджія, і вони мають свої особливості.

Зміни у зовнішності та інтер'єрі такі ж, як у машин корейського виробництва, відмінності зводяться до декору та нюансів комплектації. В американській гамі, як і раніше, є «позашляхові» версії X-Line (з 19-дюймовими колесами) і X-Pro (17-дюймові колеса з шинами BF Goodrich). Цікаво, що у бензинових кросоверів зберігся традиційний селектор коробки передач, хоча на інших ринках від нього вже відмовилися на користь "шайби".

Американська гама силових агрегатів не змінилася. Базовій версії належить "атмосферник" на 2,5 літра (190 к.с.) з восьмиступінчастим "автоматом". Гібриди з турбочетвіркою 1.6 T-GDI і шестиступінчастим "автоматом" знайшли нові електромотори і стали трохи потужнішими: Sportage HEV тепер має 234 к.с. замість 230, а Sportage PHEV – 272 к.с. замість 265 к.с. Повний привід – штатне обладнання для версії PHEV та опція для менш потужних варіантів.

Оновлені кросовери прибудуть до американських дилерів у другому кварталі 2025 року. Тоді стануть відомі ціни. Дорестайлингові машини на ринку США зараз коштують від 28 565 доларів.