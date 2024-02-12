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У Кропивницькому пролунав вибух

Кропивницький, Понеділок 12 лютого 2024 15:24
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У Кропивницькому пролунав вибух Фото: у Кропивницькому пролунав вибух 12 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Кропивницькому пролунав вибух 12 лютого. На момент вибуху в області було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, карту тривог, Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кропивницькому чути звук вибуху", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Наслідки вибуху

Пізніше голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про наслідки атаки РФ.

"Після вибуху у Кропивницькому районі - без постраждалих і руйнувань", - зазначив він.

Повітряна тривога в Україні

О 15:15 у частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. До "червоного списку" потрапили: Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська та Донецька області.

При цьому у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

"Ракета на Кіровоградську область", - писали військові у Telegram.

Але вже о 15:23, буквально за кілька хвилин після вибуху, тривогу скасували на Кіровоградщині, а вже о 15:26 у всіх, окрім Донецької.

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Кропивницький вибухи
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