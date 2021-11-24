"Криворожгаз" установил 15 нових шкафных газорегуляторных пунктов

За последние три года АО "Криворожгаз" модернизировало 19 газорегуляторных пунктов и 15 шкафных газорегуляторных пунктов. Кроме того, компания осуществила ряд других работ для обеспечения почти 300 тысяч клиентов стабильной доставкой природного газа.

"Модернизация газовых сетей является приоритетным направление работы АО "Криворожгаз". Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2021 году на эти цели направлено 10,5 млн гривен", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что "Криворожгаз" ежегодно устанавливает новое и меняет устаревшее газовое оборудование на современное. С 2019 по 2021 годы компания выполнила замену 15 ШГРП на современное и надежное газовое оборудование производства Львовского завода RGC Production. Оно регулирует давление газа в сети и обеспечивает стабильную подачу голубого топлива потребителям.

Также компания осуществила замену 16 задвижек в газовых колодцах, замену 812 задвижек на газопроводах вводах, реконструкцию и капитальный ремонт 41 установки электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии и 697 домовых регуляторов давления. Также проведен текущий ремонт и техническое обслуживание ГРП/ШГРП, и ряд других плановых организационно-технических мероприятий.

"Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа на распределение природного газа. Поэтому АО "Криворожгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги", - говорится в сообщении.