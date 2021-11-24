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"Криворожгаз" установил 15 нових шкафных газорегуляторных пунктов

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Кривой Рог, Среда 24 ноября 2021 16:02
"Криворожгаз" установил 15 нових шкафных газорегуляторных пунктов Фото: новый ШГРП (if.dsoua.com)
Автор: Мария Тарарыева

За последние три года АО "Криворожгаз" модернизировало 19 газорегуляторных пунктов и 15 шкафных газорегуляторных пунктов. Кроме того, компания осуществила ряд других работ для обеспечения почти 300 тысяч клиентов стабильной доставкой природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Модернизация газовых сетей является приоритетным направление работы АО "Криворожгаз". Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2021 году на эти цели направлено 10,5 млн гривен", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что "Криворожгаз" ежегодно устанавливает новое и меняет устаревшее газовое оборудование на современное. С 2019 по 2021 годы компания выполнила замену 15 ШГРП на современное и надежное газовое оборудование производства Львовского завода RGC Production. Оно регулирует давление газа в сети и обеспечивает стабильную подачу голубого топлива потребителям.

Также компания осуществила замену 16 задвижек в газовых колодцах, замену 812 задвижек на газопроводах вводах, реконструкцию и капитальный ремонт 41 установки электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии и 697 домовых регуляторов давления. Также проведен текущий ремонт и техническое обслуживание ГРП/ШГРП, и ряд других плановых организационно-технических мероприятий.

"Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа на распределение природного газа. Поэтому АО "Криворожгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги", - говорится в сообщении.

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Кривой Рог Газ
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