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"Криворожгаз" провел контрольную сверку показаний счетчиков у 15 тысяч клиентов

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Кривой Рог, Среда 23 июня 2021 13:41
"Криворожгаз" провел контрольную сверку показаний счетчиков у 15 тысяч клиентов Газовый счетчик (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

Газораспределительная компания АО "Криворожгаз" с мая 2021 года проводит инвентаризацию показаний узлов учета газа, используя мобильное приложение "104.ua Контролеры". По состоянию на 1 июня, контролеры провели контрольную сверку показаний счетчиков 14 250 клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Инвентаризация проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показания учета газа к начислениям. Неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданных данных потребителями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий, данные в онлайн режиме обновляются на лицевом счете и в Личном кабинете клиента.

"Благодаря новому приложению "104.ua Контролеры" нам удалось упростить процесс контрольной сверки показаний счетчиков газа. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние, что позволяет избежать любых неточностей. Данные автоматически передаются в систему, а сверка занимает всего несколько минут", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Криворожгаз" Татьяна Шеховцова.

В пресс-службе также отметили, что визит контролера в условиях действующего карантина абсолютно безопасен для потребителя. Все контролеры обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также перед началом рабочего дня, проходят медицинский осмотр и температурный скрининг.

"Внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и модернизировало стандарты работы контролеров", - говорится в сообщении.

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