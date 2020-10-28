"Криворожгаз": объемы потребления газа за 9 месяцев уменьшились на 3,5%

Газовый вентиль (УНИАН)

Общий объем потребления газа на Криворожье за 9 месяцев 2020 года составил 631,4 млн куб. м, что на 3,5% меньше, чем в 2019 году. В результате компания недополучила почти 35 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей: бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,4 млн куб. м (27,3%), население - на 8,3 млн куб. м (11,3%). Такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние шесть лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 36%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил директор технический АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В компании отметили, что ситуацию с падением объемов также усложняют долги за распределенный природный газ. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газораспределительной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на 01.10.2020, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 33,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа снизилось на 19%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение последних 6 лет сократился на 36%.