"Криворожгаз": бюджетные учреждения новосозданных ОТО могут остаться без газоснабжения

Газовый вентиль (УНИАН)

1 января 2021 потеряют силу договоры на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договоры с АО "Криворожгаз". Это ставит под угрозу поставки газа в бюджетных учреждений в новом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"По состоянию на 28 декабря АО "Криворожгаз" через информационную платформу Оператора ГТС получила сообщение на отключение 18 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" ими внесен порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в администратино-территориальном устройстве Украины.

"В начале 2021 произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Днепропетровской области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы будут прекращены как юридические лица. Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставку газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц", - говорится в сообщении.

АО "Криворожгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае не заключения вовремя соответствующих договоров.

Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения без договора на распределение газа и не закрепленные ни за одним из поставщиков должны самостоятельно прекратить потребление газа.

"Чтобы предотвратить подобную ситуацию АО "Криворожгаз" обратилось с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областнуой и районным государственным администрациям. Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включение бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", - говорится в сообщении.