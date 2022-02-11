"Криворожгаз" в 2021 году уплатил почти 115 млн гривен налогов

За 2021 год газораспределительная компания АО "Криворожгаз" уплатила 114,3 млн гривен налогов. Из них, 73,6 млн гривен в государственный и 37,3 млн гривен в местный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза".

В общем компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общинах Кривого Рога и Криворожского района, – отметил председатель правления АО "Криворожгаз" Анатолий Пономаренко. – С начала пандемии газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, оказывают постоянную помощь больницам. В этом году мы начинаем ряд долгосрочных проектов. В партнерстве с местными общинами мы реализуем образовательные, экологические инициативы в рамках политики устойчивого развития".

В пресс-службе отметили, что по инициативе Региональной газовой компании в 2022 году АО "Криворожгаз" реализует проекты ESG, направленные на устойчивое развитие региона. Среди них реализация проектов и программ, направленных на создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков работников компании.

"Для улучшения клиентского сервиса Региональная газовая компания внедряет современные технологии. Благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта, более 288 тысяч потребителей АО "Криворожгаз" получили возможность воспользоваться функцией распознавания фотопоказов приборов учета газа, переданных клиентами с помощью мобильного приложения. Кроме этого, в целях ответственного потребления и сохранения окружающей среды компания намерена отказаться от бумажных счетов, развивая цифровые сервисы", - говорится в сообщении.