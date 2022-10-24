Криворізькі лікарні отримали від Ахметова медикаментів та обладнання на 52 млн гривень

Група "Метінвест" передала до лікарень Кривого Рогу медикаментів та обладнання на суму 52 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зазначається, що запаси препаратів для лікування поранень, опіків, значних крововтрат, акустичних і баротравм, отриманих унаслідок вибухів, постійно поповнюються.

Нещодавно "Метінвест" також передав криворізьким шпиталям нове обладнання, яке розширило можливості надання своєчасної та високотехнологічної хірургічної допомоги пораненим.

На допомогу хірургам придбали рентгенопрозорий операційний стіл, наркозно-дихальний апарат експертного класу, апарат для лікування ран негативним тиском, відсмоктувач медичний, електрохірургічний апарат, відеоларингоскоп, електродерматом і набори хірургічних інструментів.

"Українські захисники визволяють нашу землю від російської окупації, а прифронтовий Кривий Ріг створює надійну опору оборонцям. Вагомих зусиль для цього докладає група "Метінвест". Допомога шпиталям - це один із напрямків гуманітарної ініціативи, яку реалізує компанія разом із Фондом Ріната Ахметова. Віримо, що завдяки нашій підтримці лікарі зможуть врятувати більше життів військових і мирних, які постраждали від жорстокої війни", - зазначив генеральний директор Інгулецького ГЗК групи Олександр Герасимчук.

Раніше компанія "Метінвест" надала черговий транш медичної допомоги лікарням Запоріжжя: шість установ медикаменти та витратні матеріали - знеболювальне, антибіотики, розчини, бинти, серветки та інше на суму 1,6 млн грн.

Всього ж медична програма компанії охоплює п’ять міст - Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка, Кам’янське та Покровськ, а загальне фінансування за цією програмою вже сягнуло понад 130 млн грн.

Також Ахметов створив "Сталевий фронт" - ініціативу, яка спрямована на допомогу українським військовим та пришвидшення перемоги України. Сума ініціативи від початку війни сягнула понад 3 млрд грн.