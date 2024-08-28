У Кривому Розі вже дев'ять постраждалих після атаки РФ, фото і відео наслідків

Кількість постраждалих у Кривому Розі після обстрілу РФ 28 серпня зросла до дев'яти людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ДСНС України.

Крім того, у поліції показали відео наслідків удару росіян по Кривому Рогу.

Лисак зазначив, що вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто.

"Кількість постраждалих зросла до дев’яти. 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний", - додав голова ОВА.

Близько 14:30 стало відомо вже про дев'ять постраждалих у Кривому Розі.

За його даними, У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто, також вибиті вікна у готелі.

"Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно", - розповів Лисак.

Обстріли Кривого Рогу

Близько 11:00, у середу, 28 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. У цей час в області було оголошено тривогу. Крім Дніпропетровської області, загрозу балістики, про яку попереджали військові, було оголошено і для Донецької, Полтавської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Пізніше місцева влада розповіла, що окупанти вдарили по міській інфраструктурі, почалася пожежа. Спочатку через удар РФ у Кривому Розі повідомлялося про трьох постраждалих, пізніше - про чотирьох, потім - про п'ятьох.

Нагадаємо, що 27 серпня російські війська вдарили по готелю у Кривому Розі. За останніми даними, чотирьох людей було вбито, ще п'ятеро поранено.

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