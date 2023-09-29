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В Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА розповіли, що сталося

Дніпро, П'ятниця 29 вересня 2023 15:47
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В Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА розповіли, що сталося Фото: у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух у п'ятницю, 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Щодо вибуху. Це не влучання. Все нормально", - розповів він.

Обстріл Кривого Рогу

8 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух під час повітряної тривоги. Виявилося, що ворожа ракета, зокрема, влучила у відділ поліції та офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

За першими даними було відомо, що одна людина - поліцейський загинув, ще 9 людей отримали поранення.Потім цифри щодо поранених почали збільшуватись. На момент завершення рятувальної операції було відомо про 54 поранених та 1 жертву. Пізніше кількість поранених зросла до 60 людей.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область вибухи
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