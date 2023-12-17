У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Кривому Розі сьогодні, 17 грудня. Їх чули на околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Підписники повідомляють, що на околицях міста чули звуки, схожі на вибухи", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 14:51. Вона тривала 28 хвилин.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, а також зазначали, що у напрямку Кривого Рогу прямувала ракета.

Карта повітряних тривог станом на 15:05

Нічна атака дронів

Повітряні сили ще з вечора 16 грудня повідомили, що росіяни запустили "шахеди". ППО працювала у різних регіонах.

Пізніше стало відомо, що окупанти випустили 20 ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим), а також крилату ракету "Іскандер-К" і керовану авіаційну Х-59.

Відомо, що всі "шахеди" були збиті. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під ударом був Херсон та Старокостянтинів Хмельницької області.

В Одеській області уламки дрона впали на приватний будинок. Внаслідок атаки загинув чоловік.