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В Кривом Роге подросток "заминировал" школу: к ответственности привлекли его опекуна

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Кривой Рог, Среда 08 сентября 2021 17:47
В Кривом Роге подросток "заминировал" школу: к ответственности привлекли его опекуна Фото: в Кривом Роге подросток "заминировал" школу (dp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 8 сентября, в Кривом Роге проверили сообщение о минировании школы в Довгинцевском районе. Оно оказалось ложным. Звонок о "заминированном" учебном заведении сделал один из его учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Происшествие случилось утром 8 сентября. При проверке информации (о минировании школы - ред.) правоохранители установили, что сообщение ложное", - говорится в заявлении.

В полиции выяснили, что звонок о "минировании" школы сделал один из ее учеников. За совершенное подростком правонарушение к административной привлечен его опекун. На него составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Ему грозит штраф до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В полиции обратились к родителям с просьбой провести беседы со своими детьми и объяснить им, что ложный вызов правоохранителей является нарушением закона и влечет за собой ответственность.

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Кривой Рог Днепропетровская область
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