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Кривдник "Динамо" забрав нагороди тренеру та футболісту туру УПЛ

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 10:55
Кривдник "Динамо" забрав нагороди тренеру та футболісту туру УПЛ Фото: Роман Григорчук завдав першої поразки Олександру Шовковському (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 26-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Обидва призи дісталися представникам одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "моряків" Олександр Демченко – футболіст 26-го туру в Прем'єр-лізі. Він оформив дубль у виїзному поєдинку одеситів проти київського "Динамо" (3:2).

Хавбек забив по м'ячу в кожному з таймів. На 11-й хвилині Демченко подвоїв перевагу "Чорноморця", коли після навісу Бадібанги головою відправив м'яч у ворота. А в другій половині він вирвав для "моряків" перемогу – отримав пас перед штрафним майданчиком і поцілив у лівий нижній кут.

Натомість керманич "Чорноморця" Роман Григорчук став найкращим тренером туру. Навесні його підопічні набрали 18 очок за 11 матчів чемпіонату України. 58-річний фахівець завдав першої поразки Олександру Шовковському, який тренує "Динамо" в статусі в. о. головного тренера.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Кривдник &quot;Динамо&quot; забрав нагороди тренеру та футболісту туру УПЛ

До слова, напередодні нідерландець ван Леувен отримав нагороду УПЛ найкращому тренеру квітня.

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