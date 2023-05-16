Кривдник "Динамо" забрав нагороди тренеру та футболісту туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга за підсумками 26-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Обидва призи дісталися представникам одеського "Чорноморця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.
Півзахисник "моряків" Олександр Демченко – футболіст 26-го туру в Прем'єр-лізі. Він оформив дубль у виїзному поєдинку одеситів проти київського "Динамо" (3:2).
Хавбек забив по м'ячу в кожному з таймів. На 11-й хвилині Демченко подвоїв перевагу "Чорноморця", коли після навісу Бадібанги головою відправив м'яч у ворота. А в другій половині він вирвав для "моряків" перемогу – отримав пас перед штрафним майданчиком і поцілив у лівий нижній кут.
Натомість керманич "Чорноморця" Роман Григорчук став найкращим тренером туру. Навесні його підопічні набрали 18 очок за 11 матчів чемпіонату України. 58-річний фахівець завдав першої поразки Олександру Шовковському, який тренує "Динамо" в статусі в. о. головного тренера.
Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.
До слова, напередодні нідерландець ван Леувен отримав нагороду УПЛ найкращому тренеру квітня.
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