Криптозлочини: що очікувати в майбутньому

Використання криптовалюти стало все більш популярним, приваблюючи як інвесторів, так і тих, хто прагне використовувати їх для злочинних цілей.

Про це заявив адвокат, СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, зростання інтересу до цифрових активів супроводжується збільшенням кількості криптозлочинів, які стають все складнішими та витонченішими.

Яка статистика криптозлочинів за останні роки?

У 2023 році глобальний ринок криптозлочинів досяг 24,2 мільярда доларів, що менше, ніж у 2022 році, коли він становив 39,6 мільярда доларів. Позаминулий рік взагалі став найвдалішим для криптозлочинців по сумі вкрадених коштів.

Загальна кількість окремих шахрайств в сфері цифрових активів зросла: 2022 рік – 219 випадків, а в 2023 – 231.

Основною криптовалютою, якою користувалися кіберзлочинці, стали стейблкоїни, зокрема Tether, а на другому місці - біткоїн. До 2021 року переважна кількість транзакцій злочинці здійснювали у біткоїнах. Окрім цього, злочинці також застосовують ефір та інші альткоїни.

До 2021 року більшість злочинних транзакцій відбувалася через Bitcoin, однак поступово його почали витісняти інші криптовалюти. Зокрема, стейблкоїни стали найпопулярнішими.

Найпопулярнішими схемами криптошахрайства стали програми-вимагачі та використання даркнету. Програми-вимагачі – це вид шкідливого програмного забезпечення, яке після потрапляння на комп'ютер чи інший пристрій блокує доступ до системи або шифрує файли, вимагаючи від користувача викуп за відновлення доступу до даних.

Даркнет використовують для шахрайства з криптовалютою через нелегальні ринки, фальшиві інвестиційні платформи, викрадені криптогаманці, послуги відмивання грошей, фішинг та шкідливе ПЗ.

Що очікувати в майбутньому від криптошахрайства?

Зростання кількості атак на смарт-контракти.

Розвиток методів відстеження та зменшення анонімності.

Хоча криптовалюти вважаються анонімними, розробка нових методів аналізу блокчейнів та вдосконалення технологій відстеження можуть зробити анонімність менш надійною.

Використання штучного інтелекту.

Як хакери, так і правоохоронні органи використовуватимуть штучний інтелект для вдосконалення своїх методів. Хакери можуть використовувати ШІ для автоматизації атак, а правоохоронці – для виявлення підозрілих транзакцій.

Нові види шахрайства.

З'являтимуться нові схеми шахрайства, такі як фішинг, атаки з використанням соціальної інженерії та шахрайські ICO (первинні пропозиції монет).

Посилення регулювання.

Держави будуть прагнути посилити контроль над криптовалютами. Це може включати введення нових законів, що зобов'язують криптобіржі та гаманці дотримуватися вимог боротьби з відмиванням грошей.

Зростання випадків викрадення криптовалют.

Хакери будуть розробляти нові методи викрадення криптовалют, включаючи атаки на біржі, гарячі гаманці та навіть користувачів.

Рекомендації, як не стати жертвою криптошахрайства

Щоб уникнути криптошахрайства, важливо дотримуватися певних рекомендацій та вживати заходів для захисту своїх активів. Ось кілька порад, які можуть допомогти знизити ризик стати жертвою шахраїв:

Використовуйте тільки надійні платформи та сервіси, перевіряючи відгуки та рейтинги.

Якісно захищайте облікові записи, використовуючи двофакторну автентифікацію та змінюючи паролі.

Будьте обережні з інвестиціями. Ретельно досліджуйте проекти перед інвестуванням, перевіряйте їхню репутацію та команду.

Перевіряйте адреси сайтів та гаманців для уникнення фішинг-атак.

Захищайте свої пристрої, використовуючи антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте його.

Не розголошуйте особисту інформацію та деталі ваших криптовалютних активів у соціальних мережах або незнайомим людям.

Зверніться за консультацією до спеціаліста щодо користування криптогаманцями та їх захисту. Фахівці з кібербезпеки можуть надати цінні рекомендації та допомогу у випадках підозрілих транзакцій або загроз.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам значно знизити ризики та захистити свої криптовалютні активи від шахраїв.

Отже, як бачимо, злочини в сфері цифрових активів набувають нових форм та стають все більш небезпечними. Для ефективної боротьби з криптозлочинами необхідна спільна робота правоохоронних органів, регуляторів та користувачів. Посилення законодавства, розвиток технологій відстеження та вдосконалення методів захисту допоможуть мінімізувати ці ризики.