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Криптовалюты на 7,7 млн долларов: Минобороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа

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Пятница 09 июля 2021 10:27
Криптовалюты на 7,7 млн долларов: Минобороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа Фото: в Израиле арестовали кошельки ХАМАС с криптовалютой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал указ, разрешающий арест 84 электронных кошельков с криптовалютами на общую сумму 7,7 млн долларов. Речь идет о криптовалютах Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, Tether.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Так, 4,13 млн долларов было арестовано в валюте Tether, 3,4 млн - в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах.

Кошельки принадлежали семи жителям Палестинской автономии, связанным с террористической организацией ХАМАС. Это первый случай ареста принадлежащей ХАМАСу криптовалюты, включающей не только Bitcoin.

ХАМАС начал собирать пожертвования в криптовалюте несколько лет назад, по мере ужесточения контроля над конвенциональными денежными потоками. В мае 2021 года террористическая организация запустила кампанию по сбору пожертвований для восстановления своего боевого потенциала в секторе Газы, серьезно пострадавшего во время операции "Страж стен".

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