Криптовалютные фермы оставили без света миллионы людей в Иране

Фото: биткойн (cryptoparrot.com)

Власти Ирана обвиняют криптовалютные фермы в массовом отключении электроэнергии в стране. Большая часть столицы Тегерана и других крупных городов, включая Мешхед, Тебриз и Урмию, неоднократно оставались без света.

Об этом сообщает Business Insider.

После того как бывший президент Дональд Трамп повторно ввел санкции США в отношении Ирана, криптовалюта стала способом обхода санкций, что привело к резкому росту популярности биткойна.

Это привело к появлению тысяч незаконных криптовалютных ферм, некоторые из которых расположены в школах и мечетях.

Это также результат дешевой электроэнергии Ирана, которая стоит 4 цента за кВт/ч по сравнению со средним показателем в 13 центов в США. Иран входит в десятку стран с наибольшим потреблением электроэнергии криптовалютными фермами - 450 мегаватт в сутки.

Теперь правительство обвиняет производителей криптовалюты, особенно биткойна, в перегрузке электросетей и отключении электричества по всей стране. Другая точка зрения состоит в том, что виновны десятилетия бесхозяйственности с энергоснабжением.

Власти закрыли 1600 центров, в том числе те, которым было разрешено работать впервые. По сообщениям местных СМИ, государственная электроэнергетическая компания Tavanir закрыла крупную ирано-китайскую биткойн-ферму из-за отключения электроэнергии.

Напомним, биткойн достиг рекордного максимума в 41 962 доллара 8 января, после чего стоимость снижалась.

Самая популярная в мире криптовалюта опустилась до уровня 31 977 долларов к 21 января.