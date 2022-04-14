Криптовалютная биржа WhiteBIT и МИД подписали меморандум о сотрудничестве

Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и Министерство иностранных дел Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Согласно документу, МИД будет предоставлять своевременную и достоверную информацию для граждан Украины, которые из-за войны ищут временного убежища на территории иностранных государств. Компания WhiteBIT обеспечит необходимые технические возможности и освещение информации на релевантных ресурсах.

Кроме того, WhiteBIT обеспечит комплексную организационную поддержку и помощь для консульской службы Украины в странах, где компания имеет свои представительства.

Также WhiteBIT будет поддерживать Антикризисный центр МИД и круглосуточный call-центр для предоставления консультаций гражданам Украины. Среди прочего, меморандум предусматривает поддержку технического оснащения мобильных групп МИД.

Как пояснили в WhiteBIT, компания также будет способствовать созданию безбарьерного доступа для людей с нарушениями слуха к зарубежным дипломатическим учреждениям МИД и их услугам.

"В период войны и тяжелых испытаний для Украины мы в компании считаем, что бизнес обязательно должен поддерживать и помогать государству и нашим гражданам. И наше сотрудничество с МИД - яркий пример успешной и эффективной коллаборации бизнеса и государственных институтов. WhiteBIT имеет собственные представительства на территории иностранных государств, у нас есть возможности, ресурсы и желание помочь украинцам, которые вынужденно выехали за границу. Кроме того, мы имеем технический, информационный и iТ потенциал, который, я уверен, пригодится для МИД и Украины, и поможет приблизить нашу победу", - рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

В WhiteBIT напомнили, что компания уже имеет опыт успешного сотрудничества с украинскими государственными сервисами. В частности недавно криптовалютная биржа оперативно запустила интеграцию с государственным сервисом "Дия", которая позволила существенно ускорить процедуру верификации пользователей для осуществления операций на криптовалютном рынке.

Также компания WhiteBIT создала совместный проект с WhitePay, где каждый желающий может выбрать из более чем 90 криптовалют и отправить средства на помощь Минздрава или пострадавшим мирным людям во время войны в Украине.

Напомним, WhiteBIT - это централизованная криптовалютная биржа с командой, насчитывающей 400+ человек. Платформа поддерживает фиатные валюты (гривны, доллары, евро).

Сегодня WhiteBIT входит в ТОП-2 бирж мира и безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

Для примера, благодаря передовым технологиям WhiteBIT гарантирует быстрое внесение и снятие средств. Депозиты и снятие осуществляются с помощью карты Visa и Mastercard, а также через партнерские платежные системы.

В частности, компания является партнером киберспортивной платформы FACEIT, а также сотрудничает с lifecell, которая является дочерней компанией Turkcell, одного из крупнейших операторов мобильной связи в Турции.