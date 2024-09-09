Криптобіржа WhiteBIT вдруге стала партнером TOKEN49 - найбільшої криптоподії року

WhiteBIT , одна з найбільших централізованих криптовалютних бірж Європи, оголошує про своє партнерство з TOKEN2049 Singapore - однією з головних подій у світі криптовалют та блокчейну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

TOKEN2049 Singapore стане найбільшим світовим заходом у сфері Web3 з понад 20 000 учасників із більш ніж 150 країн, 200 спікерів та понад 500 супутніх заходів. Конференція відбудеться 18-19 вересня 2024 року і збере ключових гравців блокчейн- та криптовалютного сектору з усього світу.

"Співпраця з TOKEN2049 підкреслює наше прагнення сприяти впровадженню блокчейн-інновації. Для лідерів галузі вкрай важливо збиратися разом на таких заходах, щоб обмінюватися ідеями, черпати натхнення від провідних експертів і працювати разом над новаторськими проєктами. Ми твердо віримо, що завдяки колективному досвіду та спільним зусиллям ми можемо прискорити зростання ринку та інтегрувати інновації в повсякденне життя", - зазначив засновник і CEO WhiteBIT Володимир Носов.

На TOKEN2049 WhiteBIT матиме спеціальну брендовану зону, де чинні та потенційні бізнес-партнери та інвестори зможуть зустрітися з керівництвом компанії, щоб обговорити новітні продукти та послуги. Зокрема, на початку цього року WhiteBIT успішно інтегрувалися з мережею Fireblocks Network Link, що дозволило інституційним клієнтам Fireblocks отримати доступ до цифрових активів і торгувати ними на платформі WhiteBIT.

Афіліатна програма

WhiteBIT також представить свою Афіліатну програму на TOKEN2049. Ця програма відкриває нові можливості для співпраці та розвитку бізнесу, дозволяючи партнерам отримувати до 60% від торгової комісії рефералів. Програма орієнтована на фінансові та інвестиційні проєкти, інфлюенсерів, онлайн видання, контент-креаторів, які працюють з кваліфікованими вебсайтами, торговими програмами, мобільними додатками, а також клієнтів WhiteBIT із широкою мережею трейдерів. Учасники заходу зможуть дізнатися про можливості співпраці з WhiteBIT та скористатися перевагами партнерської програми.

Розширення екосистеми WhiteBIT

За минулий рік WhiteBIT збільшили свою базу користувачів з 4 до 5 мільйонів, що підтверджує відданість покращенню користувацького досвіду. Блокчейн компанії після ребрендингу змінив назву на Whitechain. На оновленій на платформі було здійснено 50 мільйонів транзакцій, створено 49 тисяч гаманців і 25 тисяч NFT за минулий рік. На свою другу річницю нативна криптовалюта блокчейну, WhiteBIT Coin, подвоїлася в ціні, перевищивши 10 доларів, маючи ринкову капіталізацію в 1,4 млрд доларів.

Запуск WhitePool, який зараз входить до 15 найкращих світових майнінг-пулів за рейтингом Hashrate Index, підкреслює прагнення WhiteBIT надавати комплексні криптовалютні послуги. WhitePool пропонує модель винагороди FPPS (Full Pay Per Share), VIP-програму для високопродуктивних майнерів та пряме нарахування винагород на основні баланси користувачів на біржі WhiteBIT.

Впровадження інноваційних інструментів для трейдингу

У рамках оптимізації торгівлі також було здійснено низку покращень. Функція Multi-Limit дозволяє встановлювати сітку лімітних ордерів, забезпечуючи більшу гнучкість та контроль над торгівлею. Розширені цінові сповіщення надають своєчасні повідомлення про коливання цін на активи, допомагаючи користувачам приймати обґрунтовані рішення в реальному часі.

Запровадження субакаунтів дозволяє користувачам створювати допоміжні акаунти для реалізації різних торгових стратегій, управління ризиками, отримання знижок на комісії та навчання в реальних ринкових умовах. Крім того, аналітична панель надає комплексний огляд ключових показників, таких як обсяг торгів, PnL, WBT Holding і VIP-рівні, а також відображає фактичні комісії на основі статусу рахунку, тим самим покращуючи загальний досвід трейдингу.

Дотримання стандартів і нові фінансові партнерства

WhiteBIT стала однією з перших платформ, яка подала запит на отримання ліцензії відповідно до нового закону Туреччини про криптовалютні активи, що демонструє стратегію компанії з дотримання регуляторних стандартів.

WhiteBIT співпрацює з Hash Bank, необанком у Грузії, щоб надавати своїм користувачам інноваційні фінансові рішення. Біржа легально працює та надає послуги віртуальної валюти в Грузії, з реєстрацією VASP в Національному банку Грузії.

WhiteBIT підтримує лідерство у сфері блокчейн-інновацій, сприяючи технологічному прогресу та розширюючи світову криптоспільноту. Участь у TOKEN2049 відкриває нові можливості та зміцнює позиції компанії як ключового гравця в міжнародній блокчейн- та криптоекосистемі.