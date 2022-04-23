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Криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ, - Reuters

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Москва, Суббота 23 апреля 2022 05:22
Криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ, - Reuters Криптобиржа Binance (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с ФСБ. В апреле 2021 года ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти встречи совпали по времени с попытками Росфинмониторинга отследить криптовалютные транзакции в структурах Алексея Навального, которые, исчислялись миллионами долларов. Глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился предоставить Росфинмониторингу необходимую информацию о пользователях.

В конце апреля 2022 года Binance ограничила всем россиянам, имеющим на счетах свыше 10 тыс. евро, доступ к своей платформе. Все такие кошельки были ограничены в работе и переведены в режим "только для вывода средств".

По информации Reuters, Binance была заинтересована в сотрудничестве с российскими властями. Встреча ФСБ с ее представителями была частью усилий руководства биржи по налаживанию связей с российскими государственными органами, поскольку она стремилась стимулировать свой растущий бизнес в стране.

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