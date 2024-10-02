З Криму та окупованої частини Херсонської області евакуювали сімох дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника благодійної організації Save Ukraine Миколу Кулебу в Telegram.

Організація Save Ukraine у співпраці з Bring Kids Back UA повернула додому сімох дітей з окупованої частини Херсонської області та Криму. Загалом кількість врятованих сягнула 508 (+7), з них 115 (+2) - це діти-сироти.

Як повідомив Кулеба, трирічну Аню кадирівці погрожували відібрати в її матері. Жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами.

Попри переслідування, жінці вдалося вирватися з окупації разом з донькою.

"Людмилі та її 14-річному сину Єгору повернення теж далося нелегко. Жінка намагається розмовляти пошепки, боячись вільно спілкуватися й відкрито говорити те, що думає", - розповідає Кулеба.

На робочому місці жінка потрапила під ворожий обстріл. Окупанти погрожували порвати український паспорт і вбити її. Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, через побоювання, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації хлопець замкнувся в собі, неохоче йде на контакт.