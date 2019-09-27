Криклий исключил отмену поездов в Россию

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

По словам главы МИУ, в пассажирских перевозках рейсы в РФ - одни из немногих, которые являются прибыльными

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий исключает прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Он отметил, что в пассажирских перевозках рейсы в Россию - одни из немногих, являющихся прибыльными.

"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными... Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - пояснил глава МИУ.

Криклий также подчеркнул, что в январе-августе текущего года было перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и проездная оплата составила 3,5 млрд гривен.

Напомним, в феврале в Украине сократили периодичность курсирования еще одного поезда в Российскую Федерацию. Так, с 31 марта поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва начал курсировать по нечетным числам месяца (ранее ходил ежедневно).

Как писало РБК-Украина, с 25 февраля сократилась периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков - Москва. А с 5 февраля реже начали ходить поезда № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка. В УЗ подчеркивали, что оптимизация железнодорожного сообщения с РФ связана с падением пассажиропотока.

Подчеркнем, в сентябре 2018 года Владимир Омелян, занимавший на тот момент должность министра инфраструктуры, заявил, что Украина не понесет никаких материальных убытков из-за закрытия транспортного сообщения с РФ. По его мнению, эти поезда следует переориентировать на внутренние направления. Он также заявил, что направление на Москву нужно вообще закрывать. Однако он не уточнял возможные сроки закрытия транспортного сообщения с Россией.