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На территории Кремля обнаружили авиабомбу

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 16:09
На территории Кремля обнаружили авиабомбу
Фото: Кремль (pixabay.com/joneybrain)

Находка была сделана в Тайницком саду

Во время проведения земельных работ на территории Кремля была обнаружена авиационная бомба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, авиабомба, по всей вероятности, времен Второй мировой.

"Сегодня при производстве ремонтно-строительных работ была найдена авиационная бомба - по всей видимости, времен Второй мировой войны", - заявил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

По его словам, находка была сделана в Тайницком саду, где проводились работы по укреплению грунта.

"Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации", - отметил Хлебников.

Отметим, найденная бомба пролежала на территории Кремля более 70 лет. В последний раз немецкие солдаты бомбили Кремль в 1942 году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что самолет выполнявший рейс Париж - Ибица, испанской авикомпании Vueling, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат города Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. Информацию о нахождении на борту самолета бомбы сообщили службы безопасности аэропорта Шарль-де-Голль в Париже.

Кроме того, полиция Великобритании сообщила об обнаружении миниатюрных самодельных взрывных устройств в двух аэропортах Лондона и на столичном вокзале. Бомбы были найдены в аэропортах Хитроу, Лондон-сити и на столичном вокзале Ватерлоо.

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