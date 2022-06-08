Кремль запустил очередную волну новых фейков: в СНБО рассказали, какие именно

Российские оккупанты продолжают вести, в частности, и свою пропагандистскую войну. Утром враг распространял информацию о так называемых "паспортах" в Херсонской области, "отношениях с Германией" и манипуляциях об американских Ми-17.

Манипуляция

По данным СНБО, российская сторона распространяла такую информацию о:

коллаборанте - "руководителе" Херсонской области В. Сальдо, который заявил, что "жители всей Украины, независимо от места регистрации, смогут подать заявку на получение российского паспорта в Херсонской области". В СНБО объясняют, такие заявления нужны для создания иллюзии заинтересованности украинцев в получении гражданства РФ;

посольство РФ в США заявило о том, что "США нарушают обязательства, поставляя Киеву вертолеты Ми-17, которые предназначались для Афганистана, а передача артиллерийских систем - это безответственность, что грозит непредсказуемыми последствиями".

Дезинформация

Как рассказали в СНБО, также СМИ РФ начали тиражирование новостей о том, что "дипломатические отношения Германии с Украиной ухудшаются - ФРГ все больше склоняется в сторону РФ", обосновывая это "отказом министра иностранных дел Анналены Бербок от общения с украинским послом, что объясняется ее намерением говорить лишь с министрами".

Напомним, также российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы антироссийские санкции приносят вред жителям западных стран.

Добавим, ранее было названы три главных российских фейки о дефиците продуктов в Украине.

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