Кремль використовує "вагнерівців", але вже не довіряє їм, - розвідка Британії

Кремль після невдалого бунту ПВК "Вагнера" продовжує використовувати бойовиків. Проте тепер їм не довіряють і більше пильнують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Розвідка нагадує, що 29 вересня Кремль показав відео зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з колишнім начальником штабу "Вагнера" Андрієм Трошевим. Йому доручили проводити мобілізацію так званих "добровольчих бойових загонів".

За даними британської розвідки, Трошев під час бунту колишнього ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина перейшов на бік Москви та заохочував бойовиків підписувати контракти з Міноборони. Багато ветеранів "Вагнера" вважають його зрадником.

На зустрічі з Путіним також був присутній заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Нещодавно він їзди в турне африканськими країнами.

Кремлівська підтримка Трошева та Євкурова вказує на те, що Росія продовжує використовувати приватні військові компанії і планує майбутнє "Вагнера".

"Він (Кремль, - ред.) готовий спиратися на досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою лояльність державі та постійну участь у Глобальному Півдні, але, ймовірно, під більшим наглядом з боку Кремля", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нещодавно видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці ПВК "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

Це було перше підтвердження з боку українських військових, що підрозділи "Вагнера" повернулися на фронту. Раніше про це писали лише пропагандистські російські Телеграм-канали.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію щодо "вагнерівців". За його словами, частина бойовиків переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

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