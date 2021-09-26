ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кремль о требовании США по транзиту газа через Украину: пропаганда со знаком минус

Новина українською →
Москва, Воскресенье 26 сентября 2021 14:49
Кремль о требовании США по транзиту газа через Украину: пропаганда со знаком минус Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента Российской Федерации назвали требование США увеличить транзит газа через Украину "пропагандой со знаком минус". При этом российская сторона готова наращивать поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Газпром" полностью соблюдает взятые обязательства и готов экспортировать еще больше газа.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать в Европу? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом", - отметил Песков.

Он также назвал требования из США об увеличении прокачки газа через Украину "пропагандой со знаком минус".

Напомним, на этой неделе старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, поскольку запасы газа в ЕС ограничены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Транзит газа
NEWS
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом