Кремль о требовании США по транзиту газа через Украину: пропаганда со знаком минус

У президента Российской Федерации назвали требование США увеличить транзит газа через Украину "пропагандой со знаком минус". При этом российская сторона готова наращивать поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Газпром" полностью соблюдает взятые обязательства и готов экспортировать еще больше газа.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать в Европу? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом", - отметил Песков.

Он также назвал требования из США об увеличении прокачки газа через Украину "пропагандой со знаком минус".