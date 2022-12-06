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Кремль розгорнув у США операцію з дезінформації, спрямовану проти України, - The Guardian

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Вівторок 06 грудня 2022 12:45
Кремль розгорнув у США операцію з дезінформації, спрямовану проти України, - The Guardian Фото: Кремль розгорнув у США операцію з дезінформації, спрямовану проти України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російське керівництво розгорнуло у США операцію з дезінформації у спробі підірвати військову допомогу для України. Кремлю сприяють американські політики, зокрема республіканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що компанія з дезінформації просувалася за допомогою фігур американських правих, від заперечувача Голокосту та прихильника переваги білої раси Ніка Фуентеса до колишнього радника Трампа Стіва Беннона та телеведучого Fox News Такера Карлсона.

На політичному треку росіяни намагалися провести операцію через заяви членів Республіканської партії, таких як Пола Госара, Марджорі Тейлора Грін та Скотті Перрі, які у травні віддали свої голоси проти виділення Україні 40-мільярдного пакету допомоги.

Крім того, на популярному серед консерваторів порталі Rumble було розміщено пропагандистські матеріали російського каналу RT. Платформа одержала велике фінансування від венчурної компанії, заснованої нещодавно обраним сенатором-республіканцем від штату Огайо Джеймом Венсом за підтримки мільярдера Пітера Тіля.

Нагадаємо, раніше американське видання NYT повідомляло, що до початку вторгнення Росія поширювала тезу про те, що в Україні потрібно "боротися з нацизмом". Пізніше ситуація змінилася, і РФ звинувачувала Україну в "тероризмі" та бажанні підірвати "брудну бомбу", яка має очорнити Київ в очах Заходу.

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