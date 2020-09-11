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Кремль отреагировал на срыв инспекции в Шумах и надеется на прогресс в Берлине

Москва, Пятница 11 сентября 2020 13:20
Кремль отреагировал на срыв инспекции в Шумах и надеется на прогресс в Берлине
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российские власти сожалеют о срыве совместной инспекции украинских позиций в районе Шумов Донецкой области. В Кремле надеются, что сегодняшняя встреча политических советников "нормандской четверки" в Берлине приведет к прогрессу в вопросе мирного урегулирования.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"То, что не состоялась (инспекция, - ред.), это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась", - отметил Песков.

Он также заявил, что на сегодняшних переговорах в Берлине необходимо достичь результата, поскольку в последнее время такие контакты несут характер "пустого общения".

"Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - добавил Песков.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что инспекцию под Шумами смогут провести через несколько дней. Вчерашняя проверка была сорвана из-за дополнительных требований боевиков на Донбассе.

Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале РБК-Украина "Шумная история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

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