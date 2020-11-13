Кремль об отношениях с Украиной: "русофобские антитела" пройдут быстро

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Российские власти надеются, что "русофобские антитела" в Украине пройдут быстро и отношения между странами нормализуются. В Кремле уверены, что антироссийские настроения якобы насаждаются искусственно.

Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают украинцев и русских родственными народами, но при этом не братскими. Он также обвинил украинскую власть в "провокации вражеских ощущений в своем народе".

"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро", - добавил Песков.

Он также отметил успех ОПЗЖ на местных выборах в Украине.

"Кстати, недавние выборы и итоги этих местных выборов как раз и показали, что антитела-то и не такие сильные уже", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве нужно готовиться к смягчению санкций против Украины.

Он также заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной.