Кремль, імовірно, уникатиме підтверджень про війська КНДР у Курській області, - ISW

Днями офіційно було підтверджено участь солдатів КНДР у бойових діях в Курській області. Однак Росія, ймовірно, уникатиме цієї інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Перш ніж зробити висновок, аналітики нагадали події останніх днів. Зокрема, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив 16 грудня, що північнокорейські сили беруть участь у боях і зазнають втрат у Курській області. За його словами, за останні кілька днів до цього Сполучені Штати спостерігали переміщення солдатів КНДР з "других ліній" у Курському регіоні на лінію фронту.

Того ж дня представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер теж заявив, що під час бойових дій у Курській області було вбито або поранено північнокорейських військовослужбовців. Однак він не уточнив, про яку кількість йде мова.

Також висловився і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу, а також спалюють обличчя вбитих солдатів, щоб приховати їхню присутність у Росії.

Крім того, глава української держави додав, що російські військові забороняють північнокорейським солдатам показувати свої обличчя під час навчання в Росії. Також вони намагаються видалити будь-які відеодокази того, що війська КНДР діють у РФ.

"Українські військові посадові особи та джерела в розвідці раніше зазначали, що російські військові намагалися замаскувати північнокорейських солдатів під російські сили з Республіки Бурятія", - пише Інститут вивчення війни.

Висновок ISW

Аналітики не спостерігали того, щоб російські посадові особи і державні ЗМІ визнавали присутність або участь у бойових дій північнокорейських солдатів у Курській області.

Виходячи з цього, аналітики доходять висновку, що Кремль, імовірно, продовжить уникати повідомлень про розгортання північнокорейський сил.

"Оскільки це буде мовчазне визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для повернення своєї території, і знецінить заяви (російського диктатора - ред) Володимира Путіна про те, що (операція ЗСУ в Курській області призвела - ред) до високих показників вербування росіянами", - резюмували аналітики.