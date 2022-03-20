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В Кременной оккупанты в упор расстреляли из танка дом престарелых: 56 человек погибли

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Кременная, Воскресенье 20 марта 2022 12:36
В Кременной оккупанты в упор расстреляли из танка дом престарелых: 56 человек погибли Фото: в Кременной расстреляли дом престарелых (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в упор расстреляли из танка дом для пожилых людей в Кременной Луганской области. В результате атаки погибли 56 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять", - отметил Гайдай.

В результате действий оккупантов погибли 56 пациентов пансионата. Еще 15 выживших оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

Сейчас военные и спасатели не могут добраться до дома престарелых.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли удар по Мариуполю с моря. Вражеские силы атаковали города тяжелым вооружением с боевых кораблей.

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