В Кременной оккупанты в упор расстреляли из танка дом престарелых: 56 человек погибли
Российские оккупационные войска в упор расстреляли из танка дом для пожилых людей в Кременной Луганской области. В результате атаки погибли 56 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять", - отметил Гайдай.
В результате действий оккупантов погибли 56 пациентов пансионата. Еще 15 выживших оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.
Сейчас военные и спасатели не могут добраться до дома престарелых.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли удар по Мариуполю с моря. Вражеские силы атаковали города тяжелым вооружением с боевых кораблей.
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