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В Кременчуге начали возводить пирсы для строительства будущего "мегамоста"

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Кременчуг, Пятница 08 октября 2021 13:45
В Кременчуге начали возводить пирсы для строительства будущего "мегамоста" Фото: в Кременчуге начали возводить пирсы для строительства моста (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области строители начали возводить пирсы на месте будущего Кременчугского моста через Днепр. Новый мостовой переход, который возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", станет альтернативой аварийному Крюковскому мосту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

"Они будут использоваться для доставки материалов и оборудования при выполнении работ в рамках строительства нового моста. Накануне стартовало углубление стальных трубчатых свай для устройства пирса на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении Службы.

Кременчугский мост протяженностью 3 км будет вантовым с 4 полосами движения (по две в каждом направлении). Поддерживать сооружение будут сразу 2 пилона.

Работы выполняет турецкая компания DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. по принципу design-build. Компания ответственна как за разработку проектной документации, так и за выполнение работ.

На правом берегу Днепра Кременчугский мост будет сообщаться с трассой Н-08 "Днепр - Мариуполь" через развязку возле Литературного переулка. На левом берегу специалисты построят транспортные развязки для соединения с нынешней уличной сетью Кременчуга, в частности с ул. Большая Набережная.

Напомним, ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, расположенные в радиусе 500 км. Именно поэтому мост в Кременчуге, который возведут по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет иметь не только региональное, но и общенациональное значение.

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