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В Кременчуге начали возведение мегамоста через Днепр

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Кременчуг, Пятница 14 мая 2021 10:07
В Кременчуге начали возведение мегамоста через Днепр Фото: в Кременчуге начали возведение мегамоста через Днепр (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Кременчуге начали возведение вантового моста через реку Днепр. Работы ведут в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом говорится на странице "Укравтодора" в Facebook.

"Начинаем делать реальные шаги в решении транспортной проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавщины", - подчеркивают в ведомстве.

Новый мост с подходами строится параллельно старому, рассказали в "Укравтодоре".

"Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только Крюковским мостом. Напомню, что он построен почти 150 лет назад - и сейчас он уже в предаварийном состоянии. Мост обеспечивает сообщение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта: по Крюковскому мосту проходят дороги государственного значения М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Мариуполь и железнодорожная ветка", - глава "Укравтодора" сказал Александр Кубраков.

По его словам, самые близкие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км, именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение.

"Наша задача - завершить проект за 3 года", - подчеркнул Кубраков.

Длина ансамбля нового моста с подходами составит более 3 км. Искусственное сооружение будет вантовым и иметь 4 полосы движения, по две в каждом направлении.

Контракт по принципу design-build на строительство моста подписан с турецкой компанией DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Это означает, что ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна компания.

Напомним, как ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, флагманский проект программы по восстановлению мостов - Запорожский мост - будет завершен в этом году.

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