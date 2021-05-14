В Кременчуге начали возведение мегамоста через Днепр
В Кременчуге начали возведение вантового моста через реку Днепр. Работы ведут в рамках программы президента "Большая стройка".
Об этом говорится на странице "Укравтодора" в Facebook.
"Начинаем делать реальные шаги в решении транспортной проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавщины", - подчеркивают в ведомстве.
Новый мост с подходами строится параллельно старому, рассказали в "Укравтодоре".
"Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только Крюковским мостом. Напомню, что он построен почти 150 лет назад - и сейчас он уже в предаварийном состоянии. Мост обеспечивает сообщение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта: по Крюковскому мосту проходят дороги государственного значения М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Мариуполь и железнодорожная ветка", - глава "Укравтодора" сказал Александр Кубраков.
По его словам, самые близкие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км, именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение.
"Наша задача - завершить проект за 3 года", - подчеркнул Кубраков.
Длина ансамбля нового моста с подходами составит более 3 км. Искусственное сооружение будет вантовым и иметь 4 полосы движения, по две в каждом направлении.
Контракт по принципу design-build на строительство моста подписан с турецкой компанией DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Это означает, что ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна компания.
Напомним, как ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, флагманский проект программы по восстановлению мостов - Запорожский мост - будет завершен в этом году.