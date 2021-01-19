С кредиторами удалось достигнуть соглашения о реструктуризации всех долговых обязательств, - ШУ Покровское

Фото: шахты (из открытых источников)

ШУ Покровское достигло соглашения о реструктуризации всех долговых обязательств. В итоге переговоров, на предприятие был переведен лишь основной долг в сумме 500 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Переговоры длились с 2017 года, ситуация была крайне сложной. Так, согласно условиям кредита, ШУ Покровское выступало поручителем. Хоть этого и не было видно в отчетности ШУ, у нас был существенный риск получить решение лондонского арбитража полностью против нас. Ведь задолженность по сути была бесспорной. В таком случае ШУ должно было бы погасить всю сумму долга и начисленных процентов. А к моменту заключения мирового соглашения эта сумма составляла более 1,5 млрд долларов. Такое решение арбитража, безусловно, привело бы к банкротству ШУП", - отмечают в компании.

Более того, согласно полученной информации, ШУ Покровское удалось получить компенсацию от основных должников на половину суммы долга, а также согласовать рассрочку выплату кредиторам на несколько лет.

Банкротство ШУ Покровское могло привести к катастрофическим последствиям для города.

"На предприятии работает 7 тыс. человек, однако во всей производственной цепочке участвует порядка 12 тысяч человек. Потеря работы у такого количества людей в городе с населением в 60 тысяч привело бы к коллапсу", - подчеркнули в компании.

При этом, после решения арбитража статус ШУ Покровское как поручителя сменился на статус непосредственного должника, в связи с чем долг в сумме 500 млн. долларов теперь отражен в финансовой отчетности предприятия. Это привело к резкому ухудшению финансового состояния ШУ и обвалу его чистых активов.

"Мы уверены в том, что со временем ШУ Покровское сможет погасить все долги, но сейчас ситуация весьма затруднительна", - подчеркнули изданию "Обозреватель".

Напомним, 15 января внеочередное собрание акционеров ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" приняло решение об одобрении мирового соглашения (Settlement Deed) в рамках дела, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда.

В рамках мирового соглашения ЧАО "ДМЗ" обязуется выплатить кредиторам сумму в размере 835 млн долларов начисленных и не списанных процентов по полученному ранее кредиту, а также компенсировать ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" суму основного долга, которую ПАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения.