Країни НАТО можуть допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - експерт

Країни НАТО можуть допомогти Україні забезпечити безпеку торгових суден, і таким чином розблокувати морські порти для всіх видів експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кандидата економічних наук, головного консультанта центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Івана Уса.

"Якщо ми згадаємо історію, взагалі що передувало чорноморській зерновій ініціативі? Передумала пропозиція Великої Британії про те, що військові човни флоту цієї країни будуть забезпечувати поставки зерна до інших країн. Я не виключаю, що Великобританія та Туреччина формально будуть виконувати угоду з Україною, яка також і з ООН", - пояснив Ус.

За його словами, позиція цих країн може вплинути на позицію Росії, яка не посміє завдавати ударів по членам НАТО.

"Варіант з Великою Британією фактично буде означати повну деблокаду портів України. Військові човни Туреччини і Великобританії фактично позбавлять росію можливості робити якісь провокації, просто тому, що ці провокації для неї можуть завершитися якимсь дуже неприємним військовим зіткненням", - переконаний експерт.

Він нагадав, що останнім часом Туреччина зробила ряд кроків, які можна трактувати як агресивні стосовно РФ, тож для Росії нагнітання ситуації може закінчитися протистоянням з цією країною.

"Фактично робиться декілька заяв одна за одною, які дуже чітко дають зрозуміти, що Туреччина стає більш агресивнішою. Для росії це зростання агресивності Туреччини може закінчитися реальним конфліктом з однією з країн НАТО, з другою армією НАТО", - резюмував Ус.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.