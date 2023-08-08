Країни Африки готують вторгнення до Нігеру. Хунта перекидає війська до резиденції президента

Чотири країни Африки готові надати своїх військових для того, щоб розпочати інтервенцію в Нігер через військовий переворот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

За інформацією французького видання, зараз дипломати та офіційні особи, які перебувають у столиці Нігерії, не виключають військового вторгнення до Нігеру.

"Така операція все ще розглядатиметься, навіть якщо всі зусилля будуть спрямовані на деескалацію та вихід з кризи шляхом діалогу", - пишуть журналісти.

У виданні додають, що Нігерія готова стати "рушійною силою" такої операції та надати більше половини своїх військ, якщо це буде потрібно. При цьому станом зараз своїх солдатів у Нігер готові направити Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін.

"План начальників штабів передбачав для інтервенції 25 000 солдатів. Найбільший контингент прибуде з Нігерії, де її президент Бола Тінубу пообіцяв нульову толерантність до переворотів", - додає RFI.

У той же час, за інформацією Al Arabiya, неподалік президентського палацу та аеропорту в столиці Нігеру вже фіксують елітні сили армії країни.

Військовий переворот у Нігері

Нагадаємо, 26 липня військові Нігера взяли в заручники президента країни Мохаммеда Базума і заявили про повалення уряду.

Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером Нігеру.

Країни Західної Африки 31 липня поставили перед Нігером ультиматум - вони погрожували військовим вторгненням у разі, якщо Базума не звільнять за 7 днів. Хунта відмовилася виконувати такі умови.

Більш детально про переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.