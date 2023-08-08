Країни Африки готують вторгнення до Нігеру. Хунта перекидає війська до резиденції президента
Чотири країни Африки готові надати своїх військових для того, щоб розпочати інтервенцію в Нігер через військовий переворот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
За інформацією французького видання, зараз дипломати та офіційні особи, які перебувають у столиці Нігерії, не виключають військового вторгнення до Нігеру.
"Така операція все ще розглядатиметься, навіть якщо всі зусилля будуть спрямовані на деескалацію та вихід з кризи шляхом діалогу", - пишуть журналісти.
У виданні додають, що Нігерія готова стати "рушійною силою" такої операції та надати більше половини своїх військ, якщо це буде потрібно. При цьому станом зараз своїх солдатів у Нігер готові направити Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін.
"План начальників штабів передбачав для інтервенції 25 000 солдатів. Найбільший контингент прибуде з Нігерії, де її президент Бола Тінубу пообіцяв нульову толерантність до переворотів", - додає RFI.
У той же час, за інформацією Al Arabiya, неподалік президентського палацу та аеропорту в столиці Нігеру вже фіксують елітні сили армії країни.
Військовий переворот у Нігері
Нагадаємо, 26 липня військові Нігера взяли в заручники президента країни Мохаммеда Базума і заявили про повалення уряду.
Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером Нігеру.
Країни Західної Африки 31 липня поставили перед Нігером ультиматум - вони погрожували військовим вторгненням у разі, якщо Базума не звільнять за 7 днів. Хунта відмовилася виконувати такі умови.
Більш детально про переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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