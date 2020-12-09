ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Кравчука назвали следующие шаги для урегулирования конфликта на Донбассе

Киев, Среда 09 декабря 2020 10:05
У Кравчука назвали следующие шаги для урегулирования конфликта на Донбассе
Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе назвала следующие шаги для урегулирования конфликта на Донбассе. Также украинская делегация подбила итоги выполнения договоренной парижского саммита "нормандской четверки", который прошел год назад - 9 декабря 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

В частности, благодаря активизации деятельности ТКГ удалось договориться о существенном уменьшении количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры на Донбассе. Также в декабре 2019 и апреле 2020 годов состоялись обмены пленными.

"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - сообщили в ТКГ.

Следующими шагами урегулирования конфликта украинская делегация в ТКГ видит:

  • дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,
  • обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемых лиц,
  • открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,
  • выполнение безопасности условий (разминирование, разведения войск),
  • продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Украинская делегация поблагодарила Францию и Германию, а также ОБСЕ за активное посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе, а также призвала Россию предпринять реальные шаги для завершения вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Подробнее о том, чего удалось достичь за год после завершения парижского саммита, читайте в материале РБК-Украина "Год мирных переговоров: проблемы и достижения".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ДонбассКонтактная группа

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь