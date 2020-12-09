У Кравчука назвали следующие шаги для урегулирования конфликта на Донбассе

Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (Униан)

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе назвала следующие шаги для урегулирования конфликта на Донбассе. Также украинская делегация подбила итоги выполнения договоренной парижского саммита "нормандской четверки", который прошел год назад - 9 декабря 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

В частности, благодаря активизации деятельности ТКГ удалось договориться о существенном уменьшении количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры на Донбассе. Также в декабре 2019 и апреле 2020 годов состоялись обмены пленными.

"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - сообщили в ТКГ.

Следующими шагами урегулирования конфликта украинская делегация в ТКГ видит:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемых лиц,

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнение безопасности условий (разминирование, разведения войск),

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Украинская делегация поблагодарила Францию и Германию, а также ОБСЕ за активное посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе, а также призвала Россию предпринять реальные шаги для завершения вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Подробнее о том, чего удалось достичь за год после завершения парижского саммита, читайте в материале РБК-Украина "Год мирных переговоров: проблемы и достижения".