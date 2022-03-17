Красный Крест будет организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения, - ОП
Международный комитет Красного Креста в Украине пообещал активизировать организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из горячих точек Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
По словам Тимошенко, Мариуполь и другие города Украины, которых ежедневно терроризируют оккупанты, нуждаются в неотложной эвакуации через зеленые коридоры и доставки гуманитарных грузов.
"Красный Крест является важным участником этих процессов. На постоянной основе в Киеве начал работать офис организации, в других городах также должны открыться такие офисы", - отметил заместитель председателя ОП.
Он добавил, что с начала войны усилиями Красного Креста в Украину было доставлено уже 2 тысячи тонн гуманитарной помощи.